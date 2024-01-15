Курировал псевдореферендум рф на Херсонщине: "смотрящему" от партии путина сообщили о подозрении
Киев • УНН
Председателю Центрального исполнительного комитета "единой россии" Александру Сидякину сообщено о подозрении в причастности к агрессии против Украины. Его обвиняют в координации фальшивого референдума с целью аннексии россией Херсонской области.
Руководителю Центрального исполнительного комитета партии "единая россия", заместителю Секретаря Генерального совета партии Александру Сидякину, который способствовал агрессии рф против Украины, сообщили о подозрении, передает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
По данным СБУ, чиновник является председателем центрального исполкома и заместителем секретаря генерального совета путинской партии "единая россия" и таким образом входит в близкое окружение руководства страны-агрессора.
По заданию кремля с 23 по 27 сентября 2022 года он находился в оккупированном в то время Херсоне.
Там он лично координировал проведение псевдореферендума рф по "присоединению" региона в состав россии.
Возглавив так называемую "наблюдательную миссию", Сидякин пытался создать для международного сообщества видимость законности фейкового плебисцита.
Для этого российский депутат раздавал многочисленные интервью и комментарии для кремлевских телеканалов и интернет-изданий, которые сфокусированы на западную аудиторию.
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Кроме того, для обеспечения "нужных" результатов псевдореферендума российский чиновник обходил оккупационные "избиркомы" и контролировал фальсификацию итогов "голосования".
По данным СБУ, экспертизы подтвердили факты подрывной деятельности фигуранта против Украины.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Сидякину о подозрении по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Поскольку злоумышленник находится на территории россии, продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности
Курировал псевдореферендум рф на Херсонщине: "смотрящему" от партии путина сообщили о подозрении
Председателю Центрального исполнительного комитета "единой россии" Александру Сидякину сообщено о подозрении в причастности к агрессии против Украины. Его обвиняют в координации фальшивого референдума с целью аннексии россией Херсонской области.
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