Курировал псевдореферендум рф на Херсонщине: "смотрящему" от партии путина сообщили о подозрении

Руководителю Центрального исполнительного комитета партии "единая россия", заместителю Секретаря Генерального совета партии Александру Сидякину, который способствовал агрессии рф против Украины, сообщили о подозрении, передает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

По данным СБУ, чиновник является председателем центрального исполкома и заместителем секретаря генерального совета путинской партии "единая россия" и таким образом входит в близкое окружение руководства страны-агрессора.

По заданию кремля с 23 по 27 сентября 2022 года он находился в оккупированном в то время Херсоне.

Там он лично координировал проведение псевдореферендума рф по "присоединению" региона в состав россии.

Возглавив так называемую "наблюдательную миссию", Сидякин пытался создать для международного сообщества видимость законности фейкового плебисцита.

Для этого российский депутат раздавал многочисленные интервью и комментарии для кремлевских телеканалов и интернет-изданий, которые сфокусированы на западную аудиторию.

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Кроме того, для обеспечения "нужных" результатов псевдореферендума российский чиновник обходил оккупационные "избиркомы" и контролировал фальсификацию итогов "голосования".

По данным СБУ, экспертизы подтвердили факты подрывной деятельности фигуранта против Украины.