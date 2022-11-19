Псевдореферендум на временно оккупированных территориях Запорожской области: установлено еще 11 организаторов

Детали

Злоумышленники входили в состав созданных агрессором «территориальных избирательных комиссий» в Энергодаре, Мелитополе и Каменке-Днепровской.

Среди одиннадцати разоблаченных коллаборантов четверо находились на «должностях» так называемых председателей «терризбиркомов».

Именно они организовывали в городах агитационную кампанию в поддержку фейкового плебисцита и призывали людей активно участвовать в нем.

Зафиксированы факты содействия российским пропагандистам в подготовке постановочных сюжетов для кремлевских информресурсов.

Также злоумышленники собирали персональные данные местных жителей для составления «избирательных списков» и их направление в оккупационную администрацию.

В дальнейшем враг использовал учредительные данные граждан для фальсификации результатов незаконного голосования.

Сотрудники СБУ задокументировали факты преступной деятельности коллаборантов и их кремлевских «кураторов».

В настоящее время следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются комплексные меры по привлечению виновных к ответственности.

Расследование проводили сотрудники СБУ Запорожской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.