Псевдореферендум на временно оккупированных территориях Запорожской области: установлено еще 11 организаторов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Украине продолжают разоблачать предателей и коллаборантов, которые находятся в захваченных районах юга и востока. По данным СБУ, установлены личности еще 11 вражеских приспешников, участвовавших в организации незаконного референдума во временно оккупированных районах Запорожской области, передает УНН.
Детали
Злоумышленники входили в состав созданных агрессором «территориальных избирательных комиссий» в Энергодаре, Мелитополе и Каменке-Днепровской.
Среди одиннадцати разоблаченных коллаборантов четверо находились на «должностях» так называемых председателей «терризбиркомов».
Именно они организовывали в городах агитационную кампанию в поддержку фейкового плебисцита и призывали людей активно участвовать в нем.
Зафиксированы факты содействия российским пропагандистам в подготовке постановочных сюжетов для кремлевских информресурсов.
Также злоумышленники собирали персональные данные местных жителей для составления «избирательных списков» и их направление в оккупационную администрацию.
В дальнейшем враг использовал учредительные данные граждан для фальсификации результатов незаконного голосования.
Сотрудники СБУ задокументировали факты преступной деятельности коллаборантов и их кремлевских «кураторов».
В настоящее время следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются комплексные меры по привлечению виновных к ответственности.
Расследование проводили сотрудники СБУ Запорожской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.