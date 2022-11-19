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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Псевдореферендум на тимчасово окупованих територіях Запорізької області: встановлено ще 11 організаторів

Псевдореферендум на тимчасово окупованих територіях Запорізької області: встановлено ще 11 організаторів

Київ • УНН

 • 404967 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. В Україні продовжують викривати зрадників і колаборантів, які перебувають у захоплених районах півдня і сходу. За даними СБУ, встановлено особи ще 11 ворожих поплічників, які брали участь в організації незаконного референдуму у тимчасово окупованих районах Запорізької області, передає УНН.

Деталі

Зловмисники входили до складу створених агресором «территориальных избирательных комиссий» в Енергодарі, Мелітополі та Кам’янці-Дніпровській.

Серед одинадцяти викритих колаборантів четверо перебували на «посадах» так званих голів «теризбиркомов».

Саме вони організовували у містах агітаційну кампанію на підтримку фейкового плебісциту і закликали людей брати в ньому активну участь.

Зафіксовано факти сприяння російським пропагандистам у підготовці постановочних сюжетів для кремлівським інформресурсів.

Також зловмисники збирали персональні дані місцевих жителів для складання «виборчих списків» та їх направлення до окупаційної адміністрації.

У подальшому ворог використовував установчі дані громадян для фальсифікації результатів незаконного голосування.

Співробітники СБУ задокументували факти злочинної діяльності колаборантів та їхніх кремлівських «кураторів».

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Тривають комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності.

Розслідування проводили співробітники СБУ Запорізької області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Українські Національні Новини

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