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Курував псевдореферендум рф на Херсонщині: "смотрящому" від партії путіна повідомили про підозру

Курував псевдореферендум рф на Херсонщині: "смотрящому" від партії путіна повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 26175 перегляди

Голові Центрального виконавчого комітету "єдиної росії" Олександру Сидякіну повідомлено про підозру у причетності до агресії проти України. Його звинувачують у координації фальшивого референдуму з метою анексії росією Херсонської області.

Керівнику Центрального виконавчого комітету партії "единая росcия", заступнику Секретаря Генеральної ради партії Олександру Сидякіну, який сприяв агресії рф проти України, повідомили про підозру, передає УНН із посиланням на СБУ.

Деталі

За даними СБУ, посадовець є головою центрального виконкому та заступником секретаря генеральної ради путінської партії "єдина росія" і таким чином входить до близького оточення керівництва країни-агресора.

За завданням кремля з 23 до 27 вересня 2022 року він перебував в окупованому на той час Херсоні.

Там він особисто координував проведення псевдореферендуму рф щодо "приєднання" регіону до складу росії.

Очоливши так звану "наглядову місію", Сидякін намагався створити для міжнародної спільноти видимість законності фейкового плебісциту.

Для цього російський депутат роздавав численні інтерв’ю та коментарі для кремлівських телеканалів та інтернет-видань, які сфокусовані на західну аудиторію.

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Крім того, для забезпечення "потрібних" результатів псевдореферендуму російський посадовець обходив окупаційні "виборчкоми" та контролював фальсифікацію підсумків "голосування".

За даними СБУ, експертизи підтвердили факти підривної діяльності фігуранта проти України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Сидякіну про підозру за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Оскільки зловмисник перебуває на території росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності 

- йдеться у повідомленні.
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