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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Арестованы средства ряда онлайн-казино на более 2,9 млрд грн – ГБР

Арестованы средства ряда онлайн-казино на более 2,9 млрд грн – ГБР

Киев  •  УНН

1 июня 2024, 07:25  •  23020 просмотра

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Государственное бюро расследований изъяло средства на сумму более 2,9 млрд грн из онлайн-казино, связанных с представителями государства-агрессора.

ГБР арестовало средства ряда онлайн-казино, непосредственно связанных с представителями государства-агрессора, более чем на 2,9 млрд грн. заявления об их разблокировке не соответствуют действительности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГБР.

Работники ГБР на основании решений судов арестовали банковские счета ряда онлайн-казино, непосредственно связанных с представителями государства-агрессора. Общая сумма арестованных средств составляет более 2,9 млрд грн

- говорится в сообщении.

Сообщается, что сейчас решается вопрос о передаче арестованных средств Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, для осуществления мероприятий по управлению ими.

В то же время ряд средств массовой информации распространил вчера новость о якобы снятии арестов со счетов одного из вышеуказанных субъектов онлайн-казино. Информируем, что следственным судьей отменен арест в части предоставления разрешения "исключительно для уплаты налогов и сборов и других обязательных платежей в бюджет, а также осуществления расходных операций по выплате заработной платы

- пояснили в ГБР.

ГБР призывает пользоваться официальной информацией и не распространять недостоверную информацию.

В рамках открытого уголовного производства документально подтвержден противоправный механизм деятельности на территории Украины ряда субъектов хозяйствования, которые получили лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет. В частности, подтверждены их связи с представителями государства-агрессора и российским капиталом, а также рядом санкционных субъектов

- говорится в сообщении.

Отмечается, что их деятельности способствовали отдельные работники правоохранительных органов и субъектов надзора. А также представители банковских и платежных учреждений, которые обеспечивали проведение подозрительных операций с использованием подконтрольных финансовых инструментов.

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Бюро проводит это расследование в рамках соответствующего уголовного производства по ч. 4 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины), ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем), ч. 2 ст. 255 (Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней) и ч. 1 ст. 365-3 (бездействие работника правоохранительного органа относительно незаконной деятельности по организации или проведению азартных игр, лотерей) Уголовного кодекса Украины.

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