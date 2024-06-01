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Арештовано кошти низки онлайн-казино на понад 2,9 млрд грн – ДБР

Арештовано кошти низки онлайн-казино на понад 2,9 млрд грн – ДБР

Київ • УНН

 • 102199 перегляди

Державне бюро розслідувань вилучило кошти на суму понад 2,9 млрд грн з онлайн-казино, пов'язаних з представниками держави-агресора.

ДБР арештувало кошти низки онлайн-казино, безпосередньо пов’язаних із представниками держави-агресора, на понад 2,9 млрд грн. Заяви щодо їх розблокування не відповідають дійсності. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДБР.

Працівники ДБР на підставі рішень судів арештували банківські рахунки низки онлайн-казино, безпосередньо пов’язаних із представниками держави-агресора. Загальна сума арештованих коштів становить понад 2,9 млрд грн

- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що наразі вирішується питання про передачу арештованих коштів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними.

Водночас низка засобів масової інформації поширила вчора новину про нібито зняття арештів з рахунків одного із вищевказаних суб’єктів онлайн-казино. Інформуємо, що слідчим суддею скасований арешт в частині надання дозволу "виключно для сплати податків і зборів та інших обов’язкових платежів до бюджету, а також здійснення видаткових операцій із виплати заробітної плати

- пояснили в ДБР.

ДБР закликає користуватись офіційною інформацією та не поширювати недостовірну інформацію.

У межах відкритого кримінального провадження документально підтверджений протиправний механізм діяльності на території України низки суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет. Зокрема, підтверджені їх зв’язки з представниками держави-агресора та російським капіталом, а також низкою санкційних суб’єктів

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що їхній діяльності сприяли окремі працівники правоохоронних органів та суб’єктів нагляду. А також представники банківських та платіжних установ, які забезпечували проведення підозрілих операцій із використанням підконтрольних фінансових інструментів.

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Бюро проводить це розслідування у межах відповідного кримінального провадження за ч. 4 ст. 110-2 (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України), ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом), ч. 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) та ч. 1 ст. 365-3 (Бездіяльність працівника правоохоронного органу щодо незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей) Кримінального кодексу України.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

Кримінал та НП
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