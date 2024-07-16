Глава футбольной ассоциации Колумбии Рамен Хесурун и его сын были арестованы во время беспорядков вокруг финала Копа Америка между Аргентиной и Колумбией в Майами.
Глава футбольной ассоциации Колумбии Рамен Хесурун и его сын также были арестованы в ходе беспорядков, связанных с финалом Copa America между Аргентиной и Колумбией в Майами. Пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Финал Кубка Америки между Аргентиной и Колумбией оказался омрачен из-за драки, которая началась после финального свистка. В ходе беспорядков были также арестованы глава футбольной ассоциации Колумбии Рамен Хесурун и его сын.
Матч завершился победой команды Аргентины над колумбийцами со счетом 1:0.
Однако за пределами поля происходило иное физическое противостояние:
Фактически до и после финального свистка были арестованы 27 человек. Большинство из них штурмовали стадион "Хард-Рок" в Майами, место последнего акта Кубка Америки по футболу (Copa América), несмотря на отсутствие билета.
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Глава футбольной ассоциации Колумбии Рамен Хесурун и его сын были арестованы из-за конфликта с сотрудниками службы безопасности. Они не разрешили воспользоваться лифтами, чтобы спуститься на игровое поле.
Указывается, что 43-летний сын якобы повалил охранника на землю и ударил его.
Дополнение
В общей сложности было произведено 27 арестов, а 55 человек были выдворены со стадиона.
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