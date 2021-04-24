Apple вакцинировать сотрудников от коронавируса в своих офисах
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Американская корпорация Apple совместно с аптечной компанией Walgreens Boots Alliance разрабатывает программу для вакцинации против коронавируса своих сотрудников прямо в офисах Apple. Об этом в пятницу сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передает УНН.
Детали
Как пишет агентство, корпорация представит сайт, с помощью которого работники Apple смогут записаться на прививку. Программа даст возможность большому количеству сотрудников вернуться в офис ближайшее время. При этом Apple пока не возвращает всех работников в офис и не требует от записанных на вакцинацию оставить удаленную работу.
Этому предшествовал призыв корпорации к своим сотрудникам вакцинироваться. Тогда в Apple оказывали больничные в день вакцинации, а также на время восстановления после прививки.
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Представитель Apple подтвердил агентству планы по вакцинации сотрудников.
Контекст
По сведениям федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, более 41,3% населения штатов (более 137,2 млн человек) получили хотя бы одну дозу препарата от коронавируса. Примерно 27,5% (91,1 млн человек) прошли полную вакцинацию.
По информации Университета Джонса Хопкинса, в США с начала пандемии выявлено более 31,9 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 570,9 тысяч человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.
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