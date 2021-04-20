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Фіолетовий iPhone, брелок AirTag і оновлений iMac: закінчилася весняна презентація Apple

Київ • УНН

 • 25947 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Сьогодні відбулася весняна презентація Apple на якій показали нові кольорові моноблоки iMac, трекери AirTag, новий колір iPhone і розповіли про інших оновленнях, передає УНН.

Деталі

Так, під час презентації показали iPhone 12 в новому фіолетовому кольорі. Зараз смартфони iPhone 12 і iPhone 12 mini пропонуватися в різних кольорах: чорному, білому, червоному, зеленому і синьому.

За характеристиками і іншими можливостями фіолетовий iPhone 12 не відрізняються від інших кольорових версій. Ціна залишилася та ж від 729 до 829 дол. У США продажі почнуться 30 квітня.

Також Apple представила оновлений iMac. Його зменшили в два рази, зробивши його максимально компактним. Він представлений в семи яскравих кольорах: синьому, фіолетовому, зеленому, рожевому, срібному, жовтому і апельсиновому.

Apple представила iPad Pro, до якого можна буде підключати геймпади від Xbox і PlayStation. Новий планшет підтримує роботу мереж п'ятого покоління 5G. Попередні замовлення на планшет відкриються 30 квітня, а продаж почнеться в другій половині травня.

Apple представила маленькі круглі маячки AirTag, які приєднуються до додатка Apple Find My і допомагають шукати загублені речі. Продаються по одному або по чотири. Коштувати він буде 29 дол.

Крім того, Apple представила покращений пульт дистанційного керування разом з оновленою приставкою Apple TV 4K, яка має більш потужний процесор, а також здатна підтримувати HDR-контент з високою частотою кадрів.

Він буде доступний для замовлення з 30 квітня, а реліз вийде в другій половині травня.

Доповнення

Apple заявила, що побудує сховище поновлюваних джерел енергії на основі акумуляторів в Центральній Каліфорнії поблизу сонячної енергетичної установки, яка вже забезпечує енергією всі свої об'єкти в штаті.

Житель Мельбурна почав судовий процес проти Apple після того, як смартфон, розроблений компанією, вибухнув в його кишені.

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