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Apple побудує в Каліфорнії проект зберігання сонячної енергії

Apple побудує в Каліфорнії проект зберігання сонячної енергії

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Apple заявила в середу, що побудує сховище відновлюваних джерел енергії на основі акумуляторів у Центральній Каліфорнії поблизу сонячної енергетичної установки, яка вже забезпечує енергією всі свої об'єкти в штаті. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Apple заявила, що проект буде зберігати 240 мегават-годин енергії, або достатньо для живлення понад 7000 будинків на один день. Він розташований поруч із сонячною установкою California Flats у південно-східному окрузі Монтерей, штат Каліфорнія.

Ліза Джексон, віце-президент Apple з питань охорони навколишнього середовища, політики та соціальних ініціатив, заявила в інтерв'ю агентству Reuters, що компанія має намір розробити, на її думку, одну з найбільших систем зберігання даних на основі акумуляторів у США.

Джексон заявила, що Apple планує поділитися своїми результатами побудови проекту з іншими компаніями.

Додатково

Компанія Apple має інші проекти, де вона поділилася розробками екологічних технологій, зокрема спільне підприємство з виплавки алюмінію в Канаді та лабораторія технологій переробки Apple у Техасі.

Нагадаємо

Apple оголосила про відкриття вакансії інженерів, які допоможуть в розробці стільникових технологій наступного покоління 6G.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський доручив уряду розібратися з загрозами сфери атомної енергетики та промисловості

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