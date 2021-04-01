Apple побудує в Каліфорнії проект зберігання сонячної енергії

Деталі

Apple заявила, що проект буде зберігати 240 мегават-годин енергії, або достатньо для живлення понад 7000 будинків на один день. Він розташований поруч із сонячною установкою California Flats у південно-східному окрузі Монтерей, штат Каліфорнія.

Ліза Джексон, віце-президент Apple з питань охорони навколишнього середовища, політики та соціальних ініціатив, заявила в інтерв'ю агентству Reuters, що компанія має намір розробити, на її думку, одну з найбільших систем зберігання даних на основі акумуляторів у США.

Джексон заявила, що Apple планує поділитися своїми результатами побудови проекту з іншими компаніями.

Додатково

Компанія Apple має інші проекти, де вона поділилася розробками екологічних технологій, зокрема спільне підприємство з виплавки алюмінію в Канаді та лабораторія технологій переробки Apple у Техасі.

Нагадаємо

Apple оголосила про відкриття вакансії інженерів, які допоможуть в розробці стільникових технологій наступного покоління 6G.

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