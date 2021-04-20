Фиолетовый iPhone, брелок AirTag и обновленный iMac: закончилась весенняя презентация Apple
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Сегодня состоялась весенняя презентация Apple на которой показали новые цветнее моноблоки iMac, трекеры AirTag, новый цвет iPhone и рассказали о других обновлениях, передает УНН.
Детали
Так, во время презентации показали iPhone 12 в новом фиолетовом цвете. Сейчас смартфоны iPhone 12 и iPhone 12 mini предлагаться в различных цветах: черном, белом, красном, зеленом и синем.
По характеристикам и другим возможностям фиолетовый iPhone 12 не отличаются от других цветных версий. Цена осталась та же от 729 до 829 дол. В США продажи начнуться 30 апреля.
Также Apple представила обновленный iMac. Его уменьшили в два раза, сделав его максимально компактным. Он представлен в семи ярких цветах: синем, фиолетовом, зеленом, розовом, серебреном, жолтом и апельсиновом.
Apple представила iPad Pro, к которому можно будет подключать геймпады от Xbox и PlayStation. Новый планшет поддерживает работу сетей пятого поколения 5G. Предзаказы на планшет откроются 30 апреля, а продажи начнуться во второй половине мая.
Apple представила маленькие круглые маячки AirTag, которые подсоединяются к приложению Apple Find My и помогают искать утерянные вещи. Продаются по одному или по четыре. Стоить он будет 29 дол.
Кроме того, Apple представила улучшенный пульт дистанционного управления вместе с обновлённой приставкой Apple TV 4K, которая имеет более мощный процессор, а также способна поддерживать HDR-контент с высокой частотой кадров.
Он будет доступен для предзаказа с 30 апреля, а релиз выйдет во второй половине мая.
Дополнение
Apple заявила, что построит хранилище возобновляемых источников энергии на основе аккумуляторов в Центральной Калифорнии вблизи солнечной энергетической установки, которая уже обеспечивает энергией все свои объекты в штате.
Житель Мельбурна начал судебный процесс против Apple после того, как смартфон, разработанный компанией, взорвался в его кармане.