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У США рекомендували відновити використання вакцини Johnson & Johnson

У США рекомендували відновити використання вакцини Johnson & Johnson

Київ • УНН

 • 19840 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Консультативний комітет з питань практики імунізації при американському регуляторі - Центрах по контролю і профілактиці захворювань (CDC) - рекомендував відновити в США використання вакцини проти коронавірусу Johnson & Johnson, пише CNN, передає УНН.

Деталі

У комітеті заявили, що переваги препарату більші за ризики, пов’язані з можливою появою тромбів. За рішення відновити застосування вакцини Johnson & Johnson в США проголосували 10 членів комітету, чотири виступили проти, ще один утримався, повідомив голова комітету і міністр охорони здоров’я штату Арканзас Хосе Ромеро.

Що передувало

Влада США призупинила використання вакцини Johnson & Johnson 13 квітня. Рішення було прийнято після того, як у кількох щеплених утворилися тромби. На 24 квітня такі симптоми проявилися у 15 осіб. З них троє померли, семеро залишаються в лікарні, п’ятеро вже виписали, повідомив Bloomberg.

За даними агентства, всі випадки появи тромбів після вакцинації були зареєстровані у жінок, при цьому 13 з 15 пацієнток молодше 50 років. Всього препаратом Johnson & Johnson в США зробили щеплення понад 8 млн осіб, близько половини з них — жінки.

Доповнення

Причиною утворення тромбів після щеплення могла стати рідкісна імунна відповідь, яка призводить до активації тромбоцитів, повідомив глава одного з дослідницьких центрів Управління з питань якості продовольства і медикаментів (FDA) США Пітер Маркс. “У нас немає точної причини, але можлива причина полягає в схожому з іншими вакцинами механізмі аденовірусного вектора, який у вкрай рідкісних випадках дає імунну відповідь, який призводить до активації тромбоцитів і появи згустків крові”, — сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Johnson & Johnson додасть на етикетку вакцини попередження про ймовірність тромбозу

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