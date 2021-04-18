Головний інфекціоніст США: експерти ухвалять рішення щодо вакцини Johnson & Johnson в найближчі дні

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“Я не знаю, чи були інші випадки. Ми дізнаємося це до п’ятниці, і я буду дуже здивований, якщо відновлення не відбудеться в тому чи іншому вигляді до п’ятниці. Рішення майже напевно буде прийнято до п’ятниці”, — сказав Фаучі.

Деталі

Американські регулятори днями рекомендували призупинити використання вакцини Johnson & Johnson після шести випадків рідкісних тромбів головного мозку у жінок з 7 мільйонів людей, які отримали вакцину в США.

Консультативна група Федеральних центрів з контролю і профілактики захворювань планує зібратися 23 квітня, щоб обговорити наступні кроки щодо цієї вакцини.

Фаучі заявив, що він не знає, яким буде остаточне рішення, зазначивши, що є кілька можливостей.

“Один з варіантів — повернутися до її використання, але з деякими обмеженнями або попередженнями. Я думаю, що до п’ятниці ми дізнаємося відповідь”, — додав Фаучі.

Довідка

У США застосування вакцини Johnson & Johnson було схвалено в лютому, в Євросоюзі — в березні. Станом на 12 квітня, Johnson & Johnson поставив в США 6,8 мільйона доз щеплення.

Вакцина від Johnson & Johnson вимагає одного уколу, а не двох, як більшість інших щеплень від коронавірусу, які зараз використовуються в світі. Ця вакцина зроблена на основі 26-го серотипу аденовірусу.

У березні в країнах Європи призупиняли використання вакцини AstraZeneca через випадки тромбозу у пацієнтів, які зробили таке щеплення. На початку квітня Європейське агентство лікарських засобів (EMA) оголосило, що зв’язок між вакциною і утворенням тромбів дійсно є, але мова йде про вкрай рідкісний побічний ефект і використання AstraZeneca можна продовжити.