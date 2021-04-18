Главный инфекционист США: эксперты примут решение о вакцине Johnson & Johnson в ближайшие дни
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Решение о целесообразности восстановления использования вакцины от COVID-19 производства компании Johnson & Johnson может быть принято уже в пятницу, заявил доктор Энтони Фаучи, выступая в программе "Лицом к стране" на канале CBS в воскресенье, передает УНН.
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“Я не знаю, были ли другие случаи. Мы узнаем это в пятницу, и я буду очень удивлен, если восстановление не произойдет в том или ином виде до пятницы. Решение почти наверняка будет принято в пятницу”, — сказал Фаучи.
Детали
Американские регуляторы днях рекомендовали приостановить использование вакцины Johnson & Johnson после шести случаев редких тромбов головного мозга у женщин из 7 млн человек получили вакцину в США.
Консультативная группа Федерального центров по контролю и профилактике заболеваний планирует собраться 23 апреля, чтобы обсудить следующие шаги по этой вакцины.
Фаучи заявил, что он не знает, каким будет окончательное решение, отметив, что есть несколько вариантов.
“Один из вариантов — вернуться к ее использованию, но с некоторыми ограничениями или предупреждениями. Я думаю, что в пятницу мы узнаем ответ”, — добавил Фаучи.
Справка
В США применение вакцины Johnson & Johnson было принято в феврале, в Евросоюзе — в марте. По состоянию на 12 апреля, Johnson & Johnson поставил в США 6,8 миллиона доз прививки.
Вакцина от Johnson & Johnson требует одного укола, а не двух, как большинство других прививок от коронавируса, которые сейчас используются в мире. Эта вакцина сделана на основе 26-го серотипа аденовируса.
В марте в странах Европы приостанавливали использования вакцины AstraZeneca за случаев тромбоза у пациентов, сделали такую прививку. В начале апреля Европейское агентство лекарственных средств (EMA) объявило, что связь между вакциной и образованием тромбов действительно есть, но речь идет о крайне редкий побочный эффект и использования AstraZeneca можно продолжить.