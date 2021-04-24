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В США рекомендовали возобновить использование вакцины Johnson & Johnson

В США рекомендовали возобновить использование вакцины Johnson & Johnson

Киев  •  УНН

 • 19834 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Консультативный комитет по вопросам практики иммунизации при американском регуляторе — Центрах по контролю и профилактике заболеваний (CDC) — рекомендовал восстановить в США использование вакцины против коронавируса Johnson & Johnson, пишет CNN, передает УНН.

Детали

В комитете заявили, что преимущества препарата крупнее риски, связанные с возможным появлением тромбов. За решение возобновить применение вакцины Johnson & Johnson в США проголосовали 10 членов комитета, четыре выступили против, еще один воздержался, сообщил председатель комитета и министр здравоохранения штата Арканзас Хосе Ромеро.

Что предшествовало

Власти США приостановила использование вакцины Johnson & Johnson 13 апреля. Решение было принято после того, как в нескольких привитых образовались тромбы. На 24 апреля такие симптомы проявились у 15 человек. Из них трое погибли, семеро остаются в больнице, пятеро уже выписали, сообщил Bloomberg.

По данным агентства, все случаи появления тромбов после вакцинации были зарегистрированы у женщин, при этом 13 из 15 пациенток моложе 50 лет. Всего препаратом Johnson & Johnson в США сделали прививки более 8 млн человек, около половины из них — женщины.

Дополнение

Причиной образования тромбов после прививки могла стать редкая иммунный ответ, который приводит к активации тромбоцитов, сообщил глава одного из исследовательских центров Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США Питер Маркс. “У нас нет точной причины, но возможная причина заключается в схожем с другими вакцинами механизме аденовирусного вектора, в крайне редких случаях дает иммунный ответ, который приводит к активации тромбоцитов и появления сгустков крови”, — сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Johnson & Johnson добавит на этикетку вакцины предупреждения о вероятности тромбоза

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