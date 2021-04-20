США вакцинує проти COVID-19 дорослих жителів в усіх штатах

Цитата

“Протягом кількох місяців я говорив американцям зробити щеплення, коли надійде їхня черга. Що ж, тепер ваша черга. Це безкоштовно. Це зручно, і це найважливіше, що ви можете зробити, щоб захистити себе від COVID-19”, — сказав Джо Байден на NBC.

Раніше Байден планував вакцинувати дорослих до 1 травня, але доручив це зробити раніше. Тому останні штати Гаваї, Массачусетс, Нью-Джерсі, Орегон, Род-Айленд і Вермонт сьогодні теж почнуть вакцинувати дорослих жителів.

Зазначають, що щодня у США роблять 3,2 млн щеплень на день.

Доповнення

Білий дім заявив, що адміністрація Джо Байдена не підтримуватиме систему, яка вимагає від американців носити так звані паспорти вакцин проти COVID-19.