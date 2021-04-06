Адміністрація Байдена не вимагатиме COVID-паспортів

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Речниця Джо Байдена повідомила що, у США “не буде федеральної бази щеплень і жодного федерального мандату, що вимагає від кожного отримання єдиних даних про щеплення”. Вона пояснює таке рішення тим, що дані про вакцинацію є приватними.

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“Оскільки ці інструменти розглядаються приватними, наш інтерес з боку федерального уряду дуже простий”, — продовжив Псакі. Це означає, що конфіденційність та права американців повинні бути захищені. І щоб ці системи не використовувалися проти людей несправедливо”, - каже Псакі.

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Головний медичний радник президента Байдена доктор Ентоні Фауці на цьому тижні також заявив, що уряд не буде встановлювати паспорти вакцин для мандрівників або підприємств після закінчення пандемії.

У США це питання стало переважно партійним. Республіканці в основному проти цієї концепції. Наприклад, двоє законодавців штату Огайо нещодавно заявили, що вони планують внести законопроект, який превентивно заборонятиме паспорти вакцин через занепокоєння щодо конфіденційності та зловживання державою.

Нагадаємо

Нью-Йорк став першим штатом, який випустив цифровий паспорт вакцин, коли нещодавно запустив так званий “пропуск Ексельсіор”. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно розробити систему "паспортів вакцинації".

Японія збирається видавати цифрові медичні сертифікати громадянам, які були щеплені проти COVID-19, приєднавшись до Китаю, ЄС та інших країн, які прийняли подібні заходи, спрямовані на відкриття закордонних поїздок.