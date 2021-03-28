Японія приєднається до ЄС та Китаю у видачі цифрового паспорта вакцинації

Деталі

Відповідно до міжнародних стандартів, сертифікатом можна керувати за допомогою мобільного додатка, що дозволяє пред’явити перевізнику підтвердження щеплення під час посадки в літак або реєстрації в готелі.

Додаток також пристосований для іноземців, які перебувають у Японії.

Контекст

Єврокомісія розраховує до середині червня впровадити в Європейському союзі так звані “цифрові зелені сертифікати”. Їх отримають не тільки прищеплені від коронавірусу, але і ті, хто вже перехворів, а також ті, хто здали негативний тест, але діяти такі документи будуть тільки до офіційного завершення пандемії.

В Єврокомісії, представляючи в середу свій проект “ковід-паспортів”, заявили, що розглядають можливість визнання сертифікатів, виданих за межами ЄС, і документів про щеплення вакцинами, застосування яких в Євросоюзі не дозволено.