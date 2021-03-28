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Японія приєднається до ЄС та Китаю у видачі цифрового паспорта вакцинації

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Японія збирається видавати цифрові медичні сертифікати громадянам, які були щеплені проти COVID-19, приєднавшись до Китаю, ЄС та інших країн, які прийняли подібні заходи, спрямовані на відкриття закордонних поїздок, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Відповідно до міжнародних стандартів, сертифікатом можна керувати за допомогою мобільного додатка, що дозволяє пред’явити перевізнику підтвердження щеплення під час посадки в літак або реєстрації в готелі.

Додаток також пристосований для іноземців, які перебувають у Японії.

Контекст

Єврокомісія розраховує до середині червня впровадити в Європейському союзі так звані “цифрові зелені сертифікати”. Їх отримають не тільки прищеплені від коронавірусу, але і ті, хто вже перехворів, а також ті, хто здали негативний тест, але діяти такі документи будуть тільки до офіційного завершення пандемії.

В Єврокомісії, представляючи в середу свій проект “ковід-паспортів”, заявили, що розглядають можливість визнання сертифікатів, виданих за межами ЄС, і документів про щеплення вакцинами, застосування яких в Євросоюзі не дозволено.

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