Япония присоединится к ЕС и Китаю в выдаче цифрового паспорта вакцинации
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Япония собирается выдавать цифровые медицинские сертификаты гражданам, которые были привиты против COVID-19, присоединившись к Китаю, ЕС и другим странам, принявшим подобные меры, направленные на открытие зарубежных поездок, сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
В соответствии с международными стандартами, сертификатом можно управлять с помощью мобильного приложения, которое позволяет предъявить перевозчику подтверждение прививки во время посадки в самолет или регистрации в отеле.
Приложение также приспособлено для иностранцев, находящихся в Японии.
Контекст
Еврокомиссия рассчитывает к середине июня внедрить в Европейском союзе так называемые “цифровые зеленые сертификаты”. Их получат не только привитые от коронавируса, но и те, кто уже переболел, а также те, кто сдал отрицательный тест, но действовать такие документы будут только до официального завершения пандемии.
В Еврокомиссии, представляя в среду свой проект “ковид-паспортов”, заявили, что рассматривают возможность признания сертификатов, выданных за пределами ЕС, и документов о прививках вакцинами, применение которых в Евросоюзе не разрешено.