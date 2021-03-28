Япония присоединится к ЕС и Китаю в выдаче цифрового паспорта вакцинации

Детали

В соответствии с международными стандартами, сертификатом можно управлять с помощью мобильного приложения, которое позволяет предъявить перевозчику подтверждение прививки во время посадки в самолет или регистрации в отеле.

Приложение также приспособлено для иностранцев, находящихся в Японии.

Контекст

Еврокомиссия рассчитывает к середине июня внедрить в Европейском союзе так называемые “цифровые зеленые сертификаты”. Их получат не только привитые от коронавируса, но и те, кто уже переболел, а также те, кто сдал отрицательный тест, но действовать такие документы будут только до официального завершения пандемии.

В Еврокомиссии, представляя в среду свой проект “ковид-паспортов”, заявили, что рассматривают возможность признания сертификатов, выданных за пределами ЕС, и документов о прививках вакцинами, применение которых в Евросоюзе не разрешено.