Администрация Байдена не будет требовать COVID-паспортов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Белый дом заявил во вторник, что администрация Джо Байдена не будет поддерживать систему, которая требует от американцев носить так называемые паспорта вакцин против COVID-19. Об этом пишет УНН со ссылкой на Fox News.
Детали
Спикер Джо Байдена сообщила, что, в США “не будет федеральной базы прививок и ни одного федерального мандата, что требует от каждого получения единых данных о прививках”. Она объясняет такое решение тем, что данные о вакцинации являются частными.
Цитата
“Поскольку эти инструменты рассматриваются частными, наш интерес со стороны федерального правительства очень простой”, — продолжил Псаки. Это означает, что конфиденциальность и права американцев должны быть защищены. И чтобы эти системы не использовались против людей несправедливо “, - говорит Псаки.
Дополнительно
Главный медицинский советник президента Байдена доктор Энтони Фаучи на этой неделе также заявил, что правительство не будет устанавливать паспорта вакцин для путешественников или предприятий после окончания пандемии.
В США этот вопрос стал главным партийным. Республиканцы в основном против этой концепции. Например, двое законодателей штата Огайо недавно заявили, что они планируют внести законопроект, который превентивно запрещать паспорта вакцин из-за беспокойства о конфиденциальности и злоупотребления государством.
Напомним
Нью-Йорк стал первым штатом, который выпустил цифровой паспорт вакцин, когда недавно запустил так называемый “пропуск Эксельсиор”. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно разработать систему “паспортов вакцинации”.
Япония собирается выдавать цифровые медицинские сертификаты гражданам, которые были привиты против COVID-19, присоединившись в Китай, ЕС и других стран, которые приняли подобные меры, направленные на открытие зарубежных поездок.