США вакцинирует против COVID-19 взрослых жителей во всех штатах
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. В Америке получили возможность вакцинироваться против COVID-19 все жители от 16 лет. Об этом пишет УНН со ссылкой на The New York Times.
Цитата
“В течение нескольких месяцев я говорил американцам сделать прививку, когда придет их очередь. Что же, теперь ваша очередь. Это бесплатно. Это удобно, и это самое важное, что вы можете сделать, чтобы защитить себя от COVID-19 ”, - сказал Джо Байден на NBC.
Ранее Байден планировал вакцинировать взрослых до 1 мая, но поручил это сделать раньше. Поэтому последние штаты Гавайи, Массачусетс, Нью-Джерси, Орегон, Род-Айленд и Вермонт сегодня тоже начнут вакцинировать взрослых жителей.
Отмечают, что ежедневно в США делают 3,2 млн прививок в день.
Дополнение
Белый дом заявил, что администрация Джо Байдена не будет поддерживать систему, которая требует от американцев носить так называемые паспорта вакцин против COVID-19.