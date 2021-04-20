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США вакцинирует против COVID-19 взрослых жителей во всех штатах

США вакцинирует против COVID-19 взрослых жителей во всех штатах

Киев  •  УНН

 • 16512 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. В Америке получили возможность вакцинироваться против COVID-19 все жители от 16 лет. Об этом пишет УНН со ссылкой на The New York Times.

Цитата

“В течение нескольких месяцев я говорил американцам сделать прививку, когда придет их очередь. Что же, теперь ваша очередь. Это бесплатно. Это удобно, и это самое важное, что вы можете сделать, чтобы защитить себя от COVID-19 ”, - сказал Джо Байден на NBC.

Ранее Байден планировал вакцинировать взрослых до 1 мая, но поручил это сделать раньше. Поэтому последние штаты Гавайи, Массачусетс, Нью-Джерси, Орегон, Род-Айленд и Вермонт сегодня тоже начнут вакцинировать взрослых жителей.

Отмечают, что ежедневно в США делают 3,2 млн прививок в день.

Дополнение

Белый дом заявил, что администрация Джо Байдена не будет поддерживать систему, которая требует от американцев носить так называемые паспорта вакцин против COVID-19.

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