Apple вакцинуватиме співробітників від коронавірусу у своїх офісах

Деталі

Як пише агентство, корпорація представить сайт, за допомогою якого працівники Apple зможуть записатися на щеплення. Програма дасть можливість великій кількості співробітників повернутися в офіс найближчим часом. При цьому Apple поки не повертає всіх працівників в офіс і не вимагає від записаних на вакцинацію залишити віддалену роботу.

Цьому передував заклик корпорації до своїх співробітників вакцинуватися. Тоді в Apple надавали лікарняні в день вакцинації, а також на час відновлення після щеплення.

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Представник Apple підтвердив агентству плани по вакцинації співробітників.

Контекст

За відомостями федеральних Центрів з контролю і профілактиці захворювань США, понад 41,3% населення штатів (понад 137,2 млн осіб) отримали хоча б одну дозу препарату від коронавірусу. Приблизно 27,5% (91,1 млн людей) пройшли повну вакцинацію.

За інформацією Університету Джонса Хопкінса, в США з початку пандемії виявлено понад 31,9 млн випадків зараження коронавірусом, померли понад 570,9 тис. людей. Країна за обома показниками посідає перше місце в світі.

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