Apple вакцинуватиме співробітників від коронавірусу у своїх офісах
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Американська корпорація Apple спільно з аптечною компанією Walgreens Boots Alliance розробляє програму для вакцинації проти коронавірусу своїх співробітників прямо в офісах Apple. Про це в п'ятницю повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, передає УНН.
Деталі
Як пише агентство, корпорація представить сайт, за допомогою якого працівники Apple зможуть записатися на щеплення. Програма дасть можливість великій кількості співробітників повернутися в офіс найближчим часом. При цьому Apple поки не повертає всіх працівників в офіс і не вимагає від записаних на вакцинацію залишити віддалену роботу.
Цьому передував заклик корпорації до своїх співробітників вакцинуватися. Тоді в Apple надавали лікарняні в день вакцинації, а також на час відновлення після щеплення.
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Представник Apple підтвердив агентству плани по вакцинації співробітників.
Контекст
За відомостями федеральних Центрів з контролю і профілактиці захворювань США, понад 41,3% населення штатів (понад 137,2 млн осіб) отримали хоча б одну дозу препарату від коронавірусу. Приблизно 27,5% (91,1 млн людей) пройшли повну вакцинацію.
За інформацією Університету Джонса Хопкінса, в США з початку пандемії виявлено понад 31,9 млн випадків зараження коронавірусом, померли понад 570,9 тис. людей. Країна за обома показниками посідає перше місце в світі.
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