Apple угрожает свернуть поставки в ЕС из-за жесткого антимонопольного законодательства

Технологический гигант Apple призвал Еврокомиссию пересмотреть или отменить Закон о цифровых рынках, заявив, что его требования тормозят запуск новых функций. В случае отказа компания заявляет, что может приостановить продажу отдельных продуктов и сервисов в 27 странах ЕС. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Подробности

Apple призвала Европейскую комиссию отменить ряд законодательных актов о технологиях, предупредив, что если в них не будут внесены изменения, компания может прекратить поставки некоторых продуктов и услуг в блок из 27 стран.

- пишет издание.

Производитель iPhone в своем обращении к комиссии по пересмотру трехлетнего антимонопольного законодательства, которое должно регулировать контрольную власть крупнейших цифровых компаний, включая поисковые системы и службы обмена сообщениями, заявил, что Закон о цифровых рынках приводит к "ухудшению опыта для пользователей Apple, подвергая их рискам безопасности".

В нем производитель заявил, что уже отложил запуск таких функций, как живой перевод через AirPods и зеркальное отображение экранов iPhone на ноутбуке. Среди требований DMA также то, чтобы Apple гарантировала, что наушники, изготовленные другими брендами, будут работать с iPhone. Компания заявила, что это препятствует запуску ее сервиса живого перевода в ЕС, поскольку это позволяет конкурирующим компаниям получать доступ к данным разговоров, создавая проблемы с конфиденциальностью.

DMA означает, что список задержанных функций в ЕС, вероятно, станет длиннее, и опыт пользователей из ЕС с продуктами Apple еще больше ухудшится.

– говорится в сообщении.

Apple добавила, что Брюссель создает недобросовестную конкуренцию, поскольку правила не применяются к Samsung, крупнейшему поставщику смартфонов в ЕС.

Компания заявила, что DMA должен быть отменен или по крайней мере заменен более целесообразным законодательством. Она не уточнила, какие продукты могут быть запрещены к распространению в ЕС в будущем, но отметила, что Apple Watch, впервые выпущенные десять лет назад, могут не выпускаться сегодня в ЕС.

Ранее в этом году Apple подала апелляцию на штраф в размере 500 миллионов евро, наложенный ЕС за якобы препятствование разработчикам приложений направлять пользователей к более дешевым предложениям вне магазина приложений.

В своем сообщении на Truth Social он написал: "Я буду противостоять странам, которые атакуют наши невероятные американские технологические компании. Цифровые налоги, законодательство о цифровых услугах и регулирование цифровых рынков – все это призвано нанести ущерб американским технологиям или дискриминировать их. Они также, возмутительно, полностью игнорируют крупнейшие технологические компании Китая. Этому должен быть положен конец, и положен конец СЕЙЧАС!"

Apple заявила, что согласно DMA, "вместо того, чтобы конкурировать путем инноваций, уже успешные компании искажают закон в соответствии со своими собственными целями – чтобы собирать больше данных от граждан ЕС или получать технологии Apple бесплатно".

Напомним

Ранее УНН писал, что компания Apple дополнительно инвестирует $100 млрд в США, доведя общие инвестиции до $600 млрд за четыре года. Это крупнейшая инвестиция Apple в Америке и мире, направленная на возвращение производства в Соединенные Штаты.

