06:48
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Ексклюзив
06:09
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
24 вересня, 11:17
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталі
24 вересня, 11:04
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
24 вересня, 10:07
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
24 вересня, 08:38
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Apple погрожує згорнути постачання в ЄС через жорстке антимонопольне законодавство

Київ • УНН

 • 1142 перегляди

Apple закликає Єврокомісію переглянути Закон про цифрові ринки, заявляючи, що його вимоги гальмують запуск нових функцій та створюють ризики безпеки. Компанія погрожує призупинити продаж окремих продуктів і сервісів у 27 країнах ЄС, якщо законодавство не буде змінено.

Apple погрожує згорнути постачання в ЄС через жорстке антимонопольне законодавство

Технологічний гігант Apple закликав Єврокомісію переглянути або скасувати Закон про цифрові ринки, заявивши, що його вимоги гальмують запуск нових функцій/ У разі відмови компанія заявляє, що може призупинити продаж окремих продуктів і сервісів у 27 країнах ЄС. Про це пише УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Apple закликала Європейську комісію скасувати низку законодавства про технології, попереджаючи, що якщо до нього не буде внесено змін, компанія може припинити постачання деяких продуктів і послуг до блоку з 27 країн

- пише видання.

Виробник iPhone у своєму зверненні до комісії щодо перегляду трирічного антимонопольного законодавства, яке має регулювати контрольну владу найбільших цифрових компаній, включаючи пошукові системи та служби обміну повідомленнями, заявив, що Закон про цифрові ринки призводить до "погіршення досвіду для користувачів Apple, наражаючи їх на ризики безпеки".

У ньому виробник заявив, що вже відклав запуск таких функцій, як живий переклад через AirPods та дзеркальне відображення екранів iPhone на ноутбуці. Серед вимог DMA також те, щоб Apple гарантувала, що навушники, виготовлені іншими брендами, працюватимуть з iPhone. Компанія заявила, що це перешкоджає запуску її сервісу живого перекладу в ЄС, оскільки це дозволяє конкуруючим компаніям отримувати доступ до даних розмов, створюючи проблеми з конфіденційністю.

DMA означає, що список затриманих функцій у ЄС, ймовірно, стане довшим, і досвід користувачів з ЄС з продуктів Apple ще більше погіршиться

– йдеться в повідомленні.

Apple додала, що Брюссель створює недобросовісну конкуренцію, оскільки правила не застосовуються до Samsung, найбільшого постачальника смартфонів у ЄС.

Компанія заявила, що DMA має бути скасований або принаймні замінений більш доцільним законодавством. Вона не уточнила, які продукти можуть бути заборонені до розповсюдження в ЄС у майбутньому, але зазначила, що Apple Watch, вперше випущений десять років тому, може не випускатися сьогодні в ЄС.

Раніше цього року Apple подала апеляцію на штраф у розмірі 500 мільйонів євро, накладений ЄС за нібито перешкоджання розробникам додатків спрямовувати користувачів до дешевших пропозицій поза магазином додатків.

У своєму дописі на Truth Social він написав: "Я протистоятиму країнам, які атакують наші неймовірні американські технологічні компанії. Цифрові податки, законодавство про цифрові послуги та регулювання цифрових ринків – усе це покликане завдати шкоди американським технологіям або дискримінувати їх. Вони також, обурливо, повністю ігнорують найбільші технологічні компанії Китаю. Цьому має покласти край, і покласти край ЗАРАЗ!"

Apple заявила, що згідно з DMA, "замість того, щоб конкурувати шляхом інновацій, вже успішні компанії спотворюють закон відповідно до власних цілей – щоб збирати більше даних від громадян ЄС або отримувати технології Apple безкоштовно".

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що компанія Apple додатково інвестує $100 млрд у США, довівши загальні інвестиції до $600 млрд за чотири роки. Це найбільша інвестиція Apple в Америці та світі, спрямована на повернення виробництва до Сполучених Штатів.

Альона Уткіна

