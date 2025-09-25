Apple погрожує згорнути постачання в ЄС через жорстке антимонопольне законодавство

Технологічний гігант Apple закликав Єврокомісію переглянути або скасувати Закон про цифрові ринки, заявивши, що його вимоги гальмують запуск нових функцій/ У разі відмови компанія заявляє, що може призупинити продаж окремих продуктів і сервісів у 27 країнах ЄС. Про це пише УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Apple закликала Європейську комісію скасувати низку законодавства про технології, попереджаючи, що якщо до нього не буде внесено змін, компанія може припинити постачання деяких продуктів і послуг до блоку з 27 країн - пише видання.

Виробник iPhone у своєму зверненні до комісії щодо перегляду трирічного антимонопольного законодавства, яке має регулювати контрольну владу найбільших цифрових компаній, включаючи пошукові системи та служби обміну повідомленнями, заявив, що Закон про цифрові ринки призводить до "погіршення досвіду для користувачів Apple, наражаючи їх на ризики безпеки".

У ньому виробник заявив, що вже відклав запуск таких функцій, як живий переклад через AirPods та дзеркальне відображення екранів iPhone на ноутбуці. Серед вимог DMA також те, щоб Apple гарантувала, що навушники, виготовлені іншими брендами, працюватимуть з iPhone. Компанія заявила, що це перешкоджає запуску її сервісу живого перекладу в ЄС, оскільки це дозволяє конкуруючим компаніям отримувати доступ до даних розмов, створюючи проблеми з конфіденційністю.

DMA означає, що список затриманих функцій у ЄС, ймовірно, стане довшим, і досвід користувачів з ЄС з продуктів Apple ще більше погіршиться – йдеться в повідомленні.

Apple додала, що Брюссель створює недобросовісну конкуренцію, оскільки правила не застосовуються до Samsung, найбільшого постачальника смартфонів у ЄС.

Компанія заявила, що DMA має бути скасований або принаймні замінений більш доцільним законодавством. Вона не уточнила, які продукти можуть бути заборонені до розповсюдження в ЄС у майбутньому, але зазначила, що Apple Watch, вперше випущений десять років тому, може не випускатися сьогодні в ЄС.

Раніше цього року Apple подала апеляцію на штраф у розмірі 500 мільйонів євро, накладений ЄС за нібито перешкоджання розробникам додатків спрямовувати користувачів до дешевших пропозицій поза магазином додатків.

У своєму дописі на Truth Social він написав: "Я протистоятиму країнам, які атакують наші неймовірні американські технологічні компанії. Цифрові податки, законодавство про цифрові послуги та регулювання цифрових ринків – усе це покликане завдати шкоди американським технологіям або дискримінувати їх. Вони також, обурливо, повністю ігнорують найбільші технологічні компанії Китаю. Цьому має покласти край, і покласти край ЗАРАЗ!"

Apple заявила, що згідно з DMA, "замість того, щоб конкурувати шляхом інновацій, вже успішні компанії спотворюють закон відповідно до власних цілей – щоб збирати більше даних від громадян ЄС або отримувати технології Apple безкоштовно".

Нагадаємо

