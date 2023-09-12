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Apple презентовала линейку iPhone15: зарядка от USB-C и камера 48 Мп

Apple презентовала линейку iPhone15: зарядка от USB-C и камера 48 Мп

Киев • УНН

 • 309665 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Компания Apple представила новые смартфоны iPhone 15, iPhone 15 Plus, Phone 15 Pro и Pro Max. Новинки получили ряд инноваций, включая поддержку зарядки USB-C и новую камеру с разрешением 48 Мп, передает УНН со ссылкой на презентацию Wonderlus.

Детали

Компания Apple провела онлайн-презентацию, на которой представила новые смартфоны iPhone.

Новинки получили ряд новых функций и характеристик, в частности:

Dynamic Island, который ранее был только в Pro-моделях iPhone

Диагональ экрана iPhone 15 – 6,1 дюйма, а iPhone 15 Plus – 6,7 дюйма. Яркость дисплея составляет 2000 нит

Задняя поверхность корпуса iPhone 15 и iPhone 15 Plus получила матовую поверхность

Защитное стекло Ceramic Shield

Камера 48 Мп, апертура f/1,6 (фото 24 Мп)

Есть 2-кратный зум за счет кропа с основного сенсора (фото 12 Мп)

Зарядка USB-C

AirPods Pro 2 можно будет заряжать по проводу от iPhone

Цена в США iPhone 15 — 799 долл., iPhone 15 Plus — 899 долл., Phone 15 Pro и Pro Max — 999 и 1199 долл.

Дата продажи запланирована на 22 сентября.

Напомним

Apple представила новые Apple Watch Series 9 на своем специальном мероприятии 12 сентября 2023 года. Новые часы получили ряд обновлений, включая новый процессор, больший экран и новые функции.

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