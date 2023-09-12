Презентовано новий Apple Watch Series 9: характеристики гаджету
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Apple представила новий Apple Watch Series 9 на своєму спеціальному заході 12 вересня 2023 року. Новий годинник отримав низку оновлень, включаючи новий процесор, більший екран та нові функції, передає УНН з поисланням на презентацію Wonderlus.
Деталі
Ось ключові зміни в Apple Watch Series 9:
Новий процесор S9, на 50% продуктивніший за попередній S8. Це дозволить годиннику працювати швидше та плавніше, а також виконувати більш складні завдання.
Можливість передавати інформацію та контакти, притуливши годинник один до одного. Ця функція зручна для швидкого обміну даними з іншими користувачами Apple Watch.
Можливість шукати свій iPhone за допомогою годинника.
Великий безрамковий екран з функцією AlwaysOn. Новий екран має діагональ 41 мм або 45 мм, а також нову технологію AlwaysOn, яка дозволяє відображати час та інші важливі дані навіть у режимі очікування.
Можливість керувати жестом – відповідати на дзвінки та перемикати повідомлення. Ця функція дозволяє використовувати годинник без необхідності торкатися його.
Ціна Apple Watch Series 9 стартує від 499 дол.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що Apple представить свою лінійку iPhone 15 у вівторок на щорічній вересневій презентації новинок від компанії. Очікується, що під час події покажуть найбільшу зміну в дизайні телефону за 11 років.