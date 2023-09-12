Презентовано новий Apple Watch Series 9: характеристики гаджету

Деталі

Ось ключові зміни в Apple Watch Series 9:

Новий процесор S9, на 50% продуктивніший за попередній S8. Це дозволить годиннику працювати швидше та плавніше, а також виконувати більш складні завдання.

Можливість передавати інформацію та контакти, притуливши годинник один до одного. Ця функція зручна для швидкого обміну даними з іншими користувачами Apple Watch.

Можливість шукати свій iPhone за допомогою годинника.

Великий безрамковий екран з функцією AlwaysOn. Новий екран має діагональ 41 мм або 45 мм, а також нову технологію AlwaysOn, яка дозволяє відображати час та інші важливі дані навіть у режимі очікування.

Можливість керувати жестом – відповідати на дзвінки та перемикати повідомлення. Ця функція дозволяє використовувати годинник без необхідності торкатися його.

Ціна Apple Watch Series 9 стартує від 499 дол.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що Apple представить свою лінійку iPhone 15 у вівторок на щорічній вересневій презентації новинок від компанії. Очікується, що під час події покажуть найбільшу зміну в дизайні телефону за 11 років.