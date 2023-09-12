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Презентован новый Apple Watch Series 9: характеристики гаджета

Презентован новый Apple Watch Series 9: характеристики гаджета

Киев • УНН

 • 328408 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Apple представила новые Apple Watch Series 9 на своем специальном мероприятии 12 сентября 2023 года. Новые часы получили ряд обновлений, включая новый процессор, больший экран и новые функции, передает УНН со ссылкой на презентацию Wonderlus.

Детали

Вот ключевые изменения в Apple Watch Series 9:

Новый процессор S9, на 50% производительнее предыдущего S8. Это позволит часам работать быстрее и плавнее, а также выполнять более сложные задачи.

Возможность передавать информацию и контакты, прислонив часы друг к другу. Эта функция удобна для быстрого обмена данными с другими пользователями Apple Watch.

Возможность искать свой iPhone с помощью часов.

Большой безрамочный экран с функцией AlwaysOn. Новый экран имеет диагональ 41 мм или 45 мм, а также новую технологию AlwaysOn, которая позволяет отображать время и другие важные данные даже в режиме ожидания.

Возможность управлять жестом – отвечать на звонки и переключать сообщения. Эта функция позволяет использовать часы без необходимости прикасаться к ним.

Цена Apple Watch Series 9 стартует от 499 долл.

Напомним

Ранее сообщалось, что Apple представит свою линейку iPhone 15 во вторник на ежегодной сентябрьской презентации новинок от компании. Ожидается, что во время события покажут самое большое изменение в дизайне телефона за 11 лет.

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