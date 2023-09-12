Apple презентувала лінійку iPhone15: зарядка від USB-C і камера 48 Мп
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Компанія Apple презентувала нові смартфони iPhone 15, iPhone 15 Plus, Phone 15 Pro та Pro Max. Новинки отримали низку інновацій, включаючи підтримку заряджання USB-C і нову камеру з роздільною здатністю 48 Мп, передає УНН з посланням на презентацію Wonderlus.
Деталі
Компанія Apple провела онлайн-презентацію, на якій представила нові смартфони iPhone.
Новинки отримали ряд нових функцій і характеристик, зокрема:
Dynamic Island, який раніше був тільки в Pro-моделях iPhone
Діагональ екрану iPhone 15 – 6,1 дюйма, а iPhone 15 Plus – 6,7 дюйма. Яскравість дисплея становить 2000 ніт
Задня поверхня корпусу iPhone 15 та iPhone 15 Plus отримала матову поверхню
Захисне скло Ceramic Shield
Камера 48 Мп, апертура f/1,6 (фото 24 Мп)
Є 2-кратний зум за рахунок кропу з основного сенсора (фото 12 Мп)
Заряджання USB-C
AirPods Pro 2 можна буде заряджати по дроту від iPhone
Ціна в США iPhone 15 — 799 дол., iPhone 15 Plus — 899 дол., Phone 15 Pro та Pro Max — 999 та 1199 дол..
Дата продажу запланована на 22 вересня.
Нагадаємо
Apple представила новий Apple Watch Series 9 на своєму спеціальному заході 12 вересня 2023 року. Новий годинник отримав низку оновлень, включаючи новий процесор, більший екран та нові функції.