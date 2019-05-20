Апелляционный суд отклонил жалобу горсовета Харькова относительно волонтерской палатки
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Харьковский апелляционный суд отклонил жалобу горсовета Харькова и позволил оставить в центре города палатку, в которой собирают помощь украинским военным, передает корреспондент УНН.
"Суд постановил апелляционную жалобу Харьковского городского совета оставить без удовлетворения. Решение Харьковского окружного административного суда от 18 мая 2019 года оставить без изменений", - зачитала решение председательствующая Зоя Подобайло.
Напомним, власти Харькова предложили перенести волонтерскую палатку с площади Свободы на площадь Защитников Украины.
Активисты отказались переносить ее на площадь Защитников Украины и заявили о готовности отстаивать свою позицию в суде.
Как сообщал УНН, Харьковский окружной админсуд не удовлетворил иск городского совета, который просил убрать из центра города палатку, которая собирала средства для помощи армии.
Позже стало известно, что волонтерскую палатку в центре Харькова подожгли.