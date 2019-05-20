У центрі Харкова підпалили волонтерський намет
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. У центрі Харкова підпалили волонтерський намет. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.
Подія сталася на площі Свободи сьогодні, 20 травня, близько 05:00.
Зазначається, що на місце події виїжджало керівництво обласного главку та Шевченківського відділу поліції, слідчо-оперативна група, експерти та працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Повідомляється, що працівники поліції разом із волонтерами оперативно загасили вогонь. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.
Поліцейські провели огляд місця події та опитали свідків. В ході слідчих дій застосовувалась виїзна криміналістична лабораторія.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна) Кримінального кодексу України.
Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.
Нагадаємо, влада Харкова запропонувала перенести волонтерську намет з площі Свободи на площу Захисників України.
Активісти відмовилися переносити її на площу Захисників України і заявили про готовність відстоювати свою позицію в суді.
Як повідомляв УНН, Харківський окружний адмінсуд не задовольнив позов міської ради, яка просила прибрати з центру міста намет, що збирав кошти для допомоги армії.