Суд дозволив залишити волонтерський намет в центрі Харкова
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Харківський окружний адмінсуд не задовольнив позов міської ради, яка просила прибрати з центру міста намет, що збирав кошти для допомоги армії. Про це повідомляє УНН з посиланням на трансляцію засідання суду UA: Харків.
На думку суду, "адвокати не змогли довести, що намет загрожує національній безпеці і створює перешкоди для дорожнього руху".
Рішення суду може бути оскаржене протягом доби.
Позов до суду було подано 15 травня.
Нагадаємо, влада Харкова запропонувала перенести волонтерську намет з площі Свободи на площу Захисників України.
Активісти відмовилися переносити її на площу Захисників України і заявили про готовність відстоювати свою позицію в суді.