Суд разрешил оставить волонтерскую палатку в центре Харькова
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Харьковский окружной админсуд не удовлетворил иск городского совета, который просил убрать из центра городу палатку, в которой собирали средства для помощи армии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на трансляцию заседания суда UA:Харьков.
По мнению суда, "адвокаты не смогли доказать, что палатка угрожает национальной безопасности и создает препятствия для дорожного движения".
Решение суда может быть обжаловано в течении суток.
Иск в суд был подан 15 мая.
Напомним, власти Харькова предложили перенести волонтерскую палатку с площади Свободы на площадь Защитников Украины.
Активисты отказались переносить ее на площадь Защитников Украины и заявили о готовности отстаивать свою позицию в суде.