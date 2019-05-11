Влада Харкова вимагає демонтувати волонтерський намет в центрі міста

КИЇВ. 12 травня. УНН. Волонтерський намет "Все для перемоги" на площі Свободи навпроти будівлі облдержадміністрації було встановлено самовільно з порушеннями законодавства і його необхідно демонтувати протягом трьох днів, заявили в Департаменті територіального контролю Харківської міськради. Про це повідомляє УНН з посиланням на припис, опублікований на сайті Харківської міськради.