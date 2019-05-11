Влада Харкова вимагає демонтувати волонтерський намет в центрі міста
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Волонтерський намет "Все для перемоги" на площі Свободи навпроти будівлі облдержадміністрації було встановлено самовільно з порушеннями законодавства і його необхідно демонтувати протягом трьох днів, заявили в Департаменті територіального контролю Харківської міськради. Про це повідомляє УНН з посиланням на припис, опублікований на сайті Харківської міськради.
Волонтерський намет повинні демонтувати до 14 травня.
"З метою усунення виявлених порушень вимагаємо добровільно в триденний термін усунути вказане правопорушення шляхом демонтажу об'єкта ... з обов'язковим відновленням благоустрою території міста Харкова", - йдеться в приписі.
У документі стверджують, що намет було встановлено без документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, що є порушенням правил благоустрою Харкова, а також Законів України "Про благоустрій населених пунктів" та "Про автомобільні дороги".
У приписі повідомляється, що якщо вимога про добровільний демонтаж не буде виконано, намет буде демонтовано на підставі рішення виконкому Харківської міськради.
Харківські активісти планують зібратися о 12:00 12 травня біля намету для його подальшого захисту.
8 травня на сайті Харківської міськради була зареєстрована електронна петиція з вимогою прибрати з пл.Свободи волонтерський намет, яка за 2 доби набрала необхідну кількість голосів. Тепер її повинна розглянути Харківська міська рада.
Нагадаємо, мер Харкова Геннадій Кернес заявив про підтримку петиції.
Намет "Все для перемоги" було встановлено на пл.Свободи в Харкові активістами в 2014 році.