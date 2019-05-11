Власти Харькова требуют демонтировать волонтерскую палатку в центре города

КИЕВ. 12 мая. УНН. Волонтерская палатка "Все для перемоги" на пл.Свободы напротив здания облгосадминистрации была установлена самовольно с нарушениями законодательства и ее необходимо демонтировать в течение трех дней, заявили в Департаменте территориального контроля Харьковского горсовета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на предписание, опубликованное на сайте Харковского горсовета.