Власти Харькова требуют демонтировать волонтерскую палатку в центре города
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Волонтерская палатка "Все для перемоги" на пл.Свободы напротив здания облгосадминистрации была установлена самовольно с нарушениями законодательства и ее необходимо демонтировать в течение трех дней, заявили в Департаменте территориального контроля Харьковского горсовета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на предписание, опубликованное на сайте Харковского горсовета.
Волонтерскую палатку должны демонтировать до 14 мая.
"С целью устранения выявленных нарушений требуем добровольно в трехдневный срок устранить указанное правонарушение путем демонтажа объекта … с обязательным восстановлением благоустройства территории города Харьков", - говорится в предписании.
В документе утверждают, что палатка была установлена без документа, удостоверяющего право собственности или пользования земельным участком, что является нарушением правил благоустройства Харькова, а также Законов Украины "О благоустройстве населенных пунктов" и "Об автомобильных дорогах".
В предписании сообщается, что если требование о добровольном демонтаже не будет выполнено, палатка будет демонтирована на основании решения исполкома Харьковского горсовета.
Харьковские активисты планируют собраться в 12:00 12 мая возле палатки для ее дальнейшей защиты.
8 мая на сайте Харьковского горсовета была зарегистрирована электронная петиция с требованием убрать с пл.Свободы волонтерскую палатку, которая за 2 суток набрала необходимое количество голосов. Теперь ее должен рассмотреть Харьковский городской совет.
Напомним, мэр Харькова Геннадий Кернес заявил о поддержке петиции.
Палатка "Все для победы" была установлена на пл.Свободы в Харькове активистами в 2014 году.