Апеляційний суд відхилив скаргу міськради Харкова щодо волонтерського намету
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Харківський апеляційний суд відхилив скаргу міськради Харкова і дозволив залишити в центрі міста намет, в якому збирають допомогу українським військовим, передає кореспондент УНН.
"Суд постановив апеляційну скаргу Харківської міської ради залишити без задоволення. Рішення Харківського окружного адміністративного суду від 18 травня 2019 року залишити без змін", - зачитала рішення головуюча Зоя Подобайло.
Нагадаємо, влада Харкова запропонувала перенести волонтерський намет з площі Свободи на площу Захисників України.
Активісти відмовилися переносити її на площу Захисників України і заявили про готовність відстоювати свою позицію в суді.
Як повідомляв УНН, Харківський окружний адмінсуд не задовольнив позов міської ради, яка просила прибрати з центру міста намет, що збирав кошти для допомоги армії.
Пізніше стало відомо, що волонтерський намет у центрі Харкова підпалили.