Апелляция по делу Зайцевой-Дронова: суд удалился в совещательную комнату
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Коллегия судей Харьковского апелляционного суда, который рассматривает апелляционные жалобы Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, осужденных за совершение смертельного ДТП в центре Харькова, ушла в совещательную комнату, передает УНН.
Так, в ходе судебных прений адвокат Зайцевой просила суд смягчить Зайцевой наказание до пяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 2 года и определить ей испытательный срок. В то же время, защитник Дронова просил суд прекратить производство против своего подзащитного.
После этого судьи пошли в совещательную комнату. Оглашение решения ожидается примерно в 16:00.
Как сообщал УНН, резонансное ДТП произошло 18 октября 2017 года в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.
Суд признал Зайцеву и Дронова виновными в совершении смертельного ДТП и назначил наказание обоим в виде 10 лет лишения свободы.