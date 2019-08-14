Апеляція у справі Зайцевої-Дронова: суд пішов до нарадчої кімнати
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Колегія суддів Харківського апеляційного суду, який розглядає апеляційні скарги Олени Зайцевої та Геннадія Дронова, засуджених за скоєння смертельної ДТП у центрі Харкова, пішла до нарадчої кімнати, передає УНН.
Так, у ході судових дебатів адвокат Зайцевої просила суд пом’якшити Зайцевій покарання до п’яти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортом на 2 роки та визначити їй випробувальний термін. Водночас, захисник Дронова просив суд закрити провадження проти свого підзахисного.
Після цього судді пішли до нарадчої кімнати. Оголошення рішення очікується приблизно о 16:00.
Як повідомляв УНН, резонансна ДТП сталася 18 жовтня 2017 року у центрі Харкова. Тоді позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинули шестеро осіб.
Суд визнав Зайцеву і Дронова винними у вчиненні смертельної ДТП і призначив покарання обом у вигляді 10 років позбавлення волі.