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Апелляционная палата конфисковала квартиру чиновника Нацполиции Дениса Цветкова

Киев • УНН

 • 2724 просмотра

Апелляционная палата ВАКС признала необоснованными активы служащего Нацполиции Дениса Цветкова на 2,4 млн грн. В результате у него конфискована квартира в Киеве площадью 82,5 кв. м.

Апелляционная палата конфисковала квартиру чиновника Нацполиции Дениса Цветкова

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда признала необоснованными активы стоимостью 2,4 миллиона гривен, принадлежащие сотруднику Национальной полиции Денису Цветкову. В результате у него была конфискована квартира, пишет УНН со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Детали

18 июля 2025 года Апелляционная палата ВАКС удовлетворила апелляционную жалобу прокурора САП на решение ВАКС от 31.03.2025 и приняла новое решение, которым признала необоснованными активы на сумму 2,4 млн грн, принадлежащие служащему центрального аппарата Национальной полиции Украины Д. Цветкову. Речь идет о квартире в г. Киеве площадью 82,5 кв. м

- говорится в сообщении.

Отмечается, что решение Апелляционной палаты ВАКС вступает в законную силу с момента провозглашения.

Ранее сообщалось, что согласно данным проверки служащим центрального аппарата Национальной полиции Украины приобретена квартира в городе Киеве. Покупка этой недвижимости была якобы осуществлена за счет средств, одолженных у матери сотрудника полиции, которые женщина, в свою очередь, также одолжила у третьего лица.

Впрочем, анализ доходов участников этих правоотношений не установил официальных источников указанных средств. Учитывая изложенное, прокурор обратился в суд с иском о конфискации квартиры в доход государства.

Отметим, что иск основывался на материалах НАПК и доказательствах, собранных в результате реализации собственных полномочий САП

- говорится в сообщении.

Справка

В соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 77 Закона Украины "О Национальной полиции" лицо должно быть уволено со службы в полиции в случае вступления в законную силу решения суда о привлечении к ответственности за совершение административного правонарушения, связанного с коррупцией, или уголовного правонарушения, а также решения суда о признании его активов или активов, приобретенных по его поручению другими лицами или в других предусмотренных статьей 290 Гражданского процессуального кодекса Украины случаях, необоснованными и их взыскания в доход государства.

Дополнение

Народный депутат Сергей Кузьминых, подозреваемый во взяточничестве, получил более 2,5 миллиона гривен государственных компенсаций с 2022 по 2024 год. Эти средства включали возмещение расходов на депутатскую деятельность, проезд и аренду жилья в Киеве, несмотря на судебные заседания по его делу.

ВАКС продлил содержание под стражей экс-главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы до 7 сентября 2025 года. Ей определен залог в размере 56 018 000 грн и возложен ряд обязанностей в случае его внесения.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ОбществоКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Киев
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