Апелляционная палата конфисковала квартиру чиновника Нацполиции Дениса Цветкова

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда признала необоснованными активы стоимостью 2,4 миллиона гривен, принадлежащие сотруднику Национальной полиции Денису Цветкову. В результате у него была конфискована квартира, пишет УНН со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Детали

18 июля 2025 года Апелляционная палата ВАКС удовлетворила апелляционную жалобу прокурора САП на решение ВАКС от 31.03.2025 и приняла новое решение, которым признала необоснованными активы на сумму 2,4 млн грн, принадлежащие служащему центрального аппарата Национальной полиции Украины Д. Цветкову. Речь идет о квартире в г. Киеве площадью 82,5 кв. м - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение Апелляционной палаты ВАКС вступает в законную силу с момента провозглашения.

Ранее сообщалось, что согласно данным проверки служащим центрального аппарата Национальной полиции Украины приобретена квартира в городе Киеве. Покупка этой недвижимости была якобы осуществлена за счет средств, одолженных у матери сотрудника полиции, которые женщина, в свою очередь, также одолжила у третьего лица.

Впрочем, анализ доходов участников этих правоотношений не установил официальных источников указанных средств. Учитывая изложенное, прокурор обратился в суд с иском о конфискации квартиры в доход государства.

Отметим, что иск основывался на материалах НАПК и доказательствах, собранных в результате реализации собственных полномочий САП - говорится в сообщении.

Справка

В соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 77 Закона Украины "О Национальной полиции" лицо должно быть уволено со службы в полиции в случае вступления в законную силу решения суда о привлечении к ответственности за совершение административного правонарушения, связанного с коррупцией, или уголовного правонарушения, а также решения суда о признании его активов или активов, приобретенных по его поручению другими лицами или в других предусмотренных статьей 290 Гражданского процессуального кодекса Украины случаях, необоснованными и их взыскания в доход государства.

Дополнение

Народный депутат Сергей Кузьминых, подозреваемый во взяточничестве, получил более 2,5 миллиона гривен государственных компенсаций с 2022 по 2024 год. Эти средства включали возмещение расходов на депутатскую деятельность, проезд и аренду жилья в Киеве, несмотря на судебные заседания по его делу.

ВАКС продлил содержание под стражей экс-главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы до 7 сентября 2025 года. Ей определен залог в размере 56 018 000 грн и возложен ряд обязанностей в случае его внесения.