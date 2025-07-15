2,5 мільйона на обвинуваченого у хабарництві: українці фінансують комфорт нардепа Кузьміних

За період з 2022 до 2024 роки включно народний депутат, якого підозрюють в хабарництві на суму понад пів мільйона гривень, Сергій Кузьміних отримав компенсації від держави на загальну суму 2 млн 517 тис. 613 грн, повідомляє УНН.

Відповідно до декларацій народного депутата Сергія Кузьміних, у 2022 році, саме тоді коли нардеп брав півмільйонний хабар, він отримав від держави:

478 833 грн – відшкодування витрат, повʼязаних з депутатською діяльністю

90 000 грн – компенсації вартості проїзду

236 200 грн – компенсації оренди житла в Києві

У 2023 році, коли по справі хабаря Кузьміних вже тривали судові засідання, нардеп, відповідно до декларації отримав від держави у якості компенсації:

644 160 грн – відшкодування витрат, повʼязаних з депутатською діяльністю

90 000 грн – компенсації вартості проїзду

33 650 грн – компенсації оренди житла в Києві

А в 2024 році суми компенсацій становили:

726 720 грн – відшкодування витрат, повʼязаних з депутатською діяльністю

90 000 грн – компенсації вартості проїзду

128 050 грн – компенсації оренди житла в Києві

Тобто, не зважаючи на те, що вже понад 2 роки по справі півмільйонного хабаря Кузьміних тривають судові засідання – українці продовжують з власних кишень оплачувати нардепу комфортне життя. Так, відповідно до Закону України "Про статус народного депутата України" всі три роки нардеп отримував відшкодування витрат, пов’язаних із виконанням депутатських повноважень, як то витрати на канцелярію, функціонування приймальні народного депутата на окрузі та витрати на відрядження. Так, саме ті відрядження, через які Кузьміних неодноразово не приходив на суд. Виходить, українці власним коштом спонсорували неявку нардепа на судові засідання. Загальна сума компенсації цих витрат за три роки сягнула 1 млн 849 тис. 713 грн. Сума вражає.

Що ж щодо компенсації вартості проїзду Кузьміних – по цьому пункту українці за три роки заплатили 270 тис. грн. Цікаво, а ці витрати включали в себе компенсацію за проїзд Кузьміних до суду?

І останній цікавий пункт витрат – компенсація оренди житла у Києві для нардепа Кузьміних. Адже власного в столиці він не має. Натомість в Житомирі, відповідно до декларації за 2024 рік, нардеп підживає у квартирі своєї неповнолітньої доньки.

А в Києві йому квартиру орендують українці. За три роки з державного бюджету на це довелось витратити 397 тис. 900 грн. Також зазначимо, що за 2023 рік компенсація вартості житла значно менше аніж в інші роки – близько 34 тис. грн, на противагу понад 200 тис. грн у 2022 та понад 100 тис. грн у 2024. Цікаво, що інші пункти компенсацій у 2023 році не нижчі, ніж у 2022 та 2024 роках.

Ситуація, коли держава протягом трьох років продовжує витрачати на утримання народного депутата Сергія Кузьміних понад 2,5 млн грн, при тому що нардепа офіційно підозрюють у хабарництві, виглядає не просто цинічно — вона є кричущою несправедливістю.

У час, коли країна веде війну, десятки тисяч людей втратили житло, бізнес або стабільну роботу, — громадяни з власних кишень сплачують за оренду житла, проїзд і так звану "депутатську діяльність" Сергія Кузьміних, який, замість того щоб бути присутнім на судових засіданнях, регулярно звітує про відрядження та отримує компенсації.

Нагадаємо

Нардепа, голову підкомітету з питань фармації та фармацевтичної діяльності Комітету ВР з питань здоров’я нації Сергія Кузьміних піймали на "гарячому" під час одержання неправомірної вигоди у 558 тисяч гривень. За версією слідства, він отримав кошти за сприяння у підписанні контрактів між приватними компаніями та однією з лікарень у Житомирській області на постачання медичного обладнання.

У кінці січня 2022 року НАБУ зафіксувало передачу грошей і опублікувало відео про це. На ньому людина з голосом, схожим на Кузьміних, обіцяє своє сприяння і додає, що може розв'язати питання з усіма медзакладами області.

31 січня 2022 року тодішня Генпрокурор Ірина Венедиктова підписала йому підозру. Сергія Кузьміних не затримували через "депутатський імунітет", однак він ігнорував допити через що його оголосили у розшук. Після кількох днів "переховування" нардепа все ж затримали для обрання запобіжного заходу.

У травні 2022 року Кузьміних обрали запобіжний захід у вигляді застави у 49 тисяч 600 гривень. Звісно заставу за народного обранця внесли.

У вересні 2022 року обвинувальний акт у справі проти Кузьміних направили до ВАКС для розгляду по суті. Наразі триває стадія дослідження доказів. Однак, розгляд справи затягується. За інформацією наданою ВАКС, з 86 судових засідань 31 було зірвано через неявку сторони захисту, а сам нардеп пропустив 22 засідання.