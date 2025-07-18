Апеляційна палата конфіскувала квартиру посадовця Нацполіції Дениса Цвєткова

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду визнала необґрунтованими активи вартістю 2,4 мільйонів гривень, які належать службовцю Національної поліції Денису Цвєткову. Внаслідок цього в нього була конфіскована квартира, пише УНН з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Деталі

18 липня 2025 року Апеляційна палата ВАКС задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП на рішення ВАКС від 31.03.2025 та ухвалила нове рішення, яким визнала необґрунтованими активи на суму 2,4 млн грн, що належать службовцю центрального апарату Національної поліції України Д. Цвєткову. Мова йде про квартиру в м. Києві площею 82,5 кв. м - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рішення Апеляційної палати ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення.

Раніше повідомлялось, що згідно з даними перевірки службовцем центрального апарату Національної поліції України придбано квартиру в місті Києві. Купівля цієї нерухомості була нібито здійснена за рахунок коштів, позичених у матері співробітника поліції, які жінка, в свою чергу, також позичила у третьої особи.

Втім, аналіз доходів учасників цих правовідносин не встановив офіційних джерел вказаних коштів. З огляду на викладене прокурор звернувся до суду з позовом про конфіскацію квартири в дохід держави.

Зауважимо, що позов ґрунтувався на матеріалах НАЗК та доказах, які зібрані в результаті реалізації власних повноважень САП - говориться у повідомленні.

Довідка

Відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 77 Закону України "Про Національну поліцію" особу мають звільнити зі служби в поліції у разі набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення до відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, або кримінального правопорушення, а також рішенням суду про визнання його активів або активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави.

Доповнення

Народний депутат Сергій Кузьміних, підозрюваний у хабарництві, отримав понад 2,5 мільйона гривень державних компенсацій з 2022 по 2024 рік. Ці кошти включали відшкодування витрат на депутатську діяльність, проїзд та оренду житла в Києві, попри судові засідання у його справі.

ВАКС продовжив тримання під вартою ексголови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи до 7 вересня 2025 року. Їй визначено заставу у розмірі 56 018 000 грн та покладено низку обов'язків у разі її внесення.