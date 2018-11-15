AP: в охваченных пожарами районах Калифорнии зафиксировали случаи мародерства
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Случаи мародерства зафиксированы в охваченных пожарами районах Калифорнии. Об этом сообщило в среду агентство Associated Press, передает УНН.
По данным управления шерифа округа Бьютт, где пылает самый разрушительный в современной истории штата пожар, власти задержали за последние дни уже не менее шести человек, промышлявших мародерством в домах, оставленных жителями.
Несколько человек, обнаруженных полицией в одном из пустовавших домов в городе Парадайс, были вооружены пистолетами и винтовками. Власти также арестовали двух человек, угнавших жилой трейлер в городе Магалия, сообщает агентство.
Общее число погибших при природных пожарах на территории Калифорнии, составляет 50 человек. 48 из них погибли в результате большого пожара на севере штата примерно в 150 км от столицы Сакраменто.
Напоминаем, пожар на севере Калифорнии уничтожил более 7 тысяч домов.