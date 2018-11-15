AP: в охоплених пожежами районах Каліфорнії зафіксували випадки мародерства
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Випадки мародерства зафіксовані в охоплених пожежами районах Каліфорнії. Про це повідомило в середу агентство Associated Press, інформує УНН.
За даними управління шерифа округу Бьютт, де палає найбільш руйнівна в сучасній історії штату пожежа, влада затримала за останні дні вже не менше шести осіб, які займалися мародерством в будинках, залишених жителями.
Кілька людей, виявлених поліцією в одному з будинків, що пустували в місті Парадайс, були озброєні пістолетами і гвинтівками. Влада також заарештували двох чоловік, які викрали житловий трейлер в місті Магалі, повідомляє агентство.
Загальна кількість загиблих при природних пожежах на території Каліфорнії, становить 50 осіб. 48 з них загинули в результаті великої пожежі на півночі штату приблизно в 150 км від столиці Сакраменто.
Нагадуємо, пожежа на півночі Каліфорнії знищила понад 7 тисяч будинків.