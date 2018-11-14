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Пожежа на півночі Каліфорнії знищила понад 7 тисяч будинків

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Природна пожежа,що вирує в американському окрузі Бьютт на півночі Каліфорнії, є не тільки найбільшою за кількістю жертв, а й найбільш руйнівною в історії цього штату. Про це повідомила газета The New York Times, передає УНН.

За її даними, пожежа, якій присвоєно назву “Кемп”, випалила все на території площею 418 кв. км і знищила більше 7,6 тисяч будинків і будівель. За даними Управління лісового господарства та пожежної охорони штату, вогонь спалив понад 6,5 тисяч житлових будинків і 260 будівель комерційного призначення. “Кемп” локалізована на 30% в порівнянні з 25% добу назад.

Для боротьби з вогнем в окрузі Бьютт мобілізовано більше 5,1 тисячі пожежників, 622 одиниці спецтехніки, 21 вертоліт, 107 бульдозерів і 71 автоцистерна для перевезення води. За офіційними даними, стихійне лихо забрало життя 42 осіб на півночі Каліфорнії, ще близько 200 числяться зниклими без вісті. У місті Парадайс, яке спалене практично повністю, розгорнуті два мобільних морги, проводиться масована пошуково-рятувальна операція.

Всього в Каліфорнії спалахнуло більше десятка природних пожеж. Друге за величиною загоряння “Вулсі” на захід від Лос-Анджелеса охоплює площу 321 кв. км і локалізовано на 35%. У цьому районі пожежні поступово беруть гору над вогнем.

Всього число жертв лиха поки не змінилося і складає 44 людини. У ряді округів Каліфорнії діє режим надзвичайної ситуації. Президент США Дональд Трамп раніше розпорядився виділити штату з федерального бюджету кошти, необхідні для боротьби зі стихією, в понеділок він оголосив постраждалі райони зоною великого стихійного лиха.

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