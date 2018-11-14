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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 105655 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 111575 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145407 просмотра

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Пожар на севере Калифорнии уничтожил 7 тысяч домов

Пожар на севере Калифорнии уничтожил 7 тысяч домов

Киев  •  УНН

 • 10255 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Природный пожар, бушующий в американском округе Бьютт на севере Калифорнии, является не только крупнейшим по количеству жертв, но и самым разрушительным в истории этого штата. Об этом сообщила газета The New York Times, передает УНН.

По ее данным, пожар, которому присвоено название “Кэмп”, выжег все на территории площадью 418 кв. км и уничтожил более 7,6 тысяч домов и строений. По данным Управления лесного хозяйства и пожарной охраны штата, огонь сжег свыше 6,5 тысяч жилых зданий и 260 построек коммерческого назначения. “Кэмп” локализован на 30% по сравнению с 25% сутки назад.

Для борьбы с огнем в округе Бьютт мобилизовано более 5,1 тысяч пожарных, 622 единицы спецтехники, 21 вертолет, 107 бульдозеров и 71 автоцистерна для перевозки воды. По официальным данным, стихийное бедствие унесло жизни 42 человек на севере Калифорнии, еще порядка 200 числятся пропавшими без вести. В городе Парадайс, который сожжен практически полностью, развернуты два мобильных морга, проводится массированная поисково-спасательная операция.

Всего в Калифорнии полыхает более десятка природных пожаров. Второе по величине возгорание “Вулси” к западу от Лос-Анджелеса охватывает площадь 321 кв. км и локализовано на 35%. В этом районе пожарные постепенно одерживают верх над огнем.

Всего число жертв бедствия пока не изменилось и составляет 44 человека. В ряде округов Калифорнии действует режим чрезвычайной ситуации. Президент США Дональд Трамп ранее распорядился выделить штату из федерального бюджета средства, необходимые для борьбы со стихией, в понедельник он объявил пострадавшие районы зоной крупного стихийного бедствия.

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