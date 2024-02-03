Антитеррористическая прокуратура Франции начала расследование относительно гибели двух французов на Херсонщине
Французская антитеррористическая прокуратура начала расследование гибели двух французских граждан, которые погибли в результате удара российского беспилотника в Херсонской области Украины.
Байден и глава Пентагона сделали заявления относительно ударов США по Ираку и Сирии
Вооруженные силы США нанесли удары по семи целям в Ираке и Сирии, которые использовались поддерживаемыми Ираном боевиками, в ответ на ракетный обстрел в Ираке, в результате которого погибли трое американских военнослужащих.
ПЦУ изъяла из числа святых Александра Невского
Синод Православной Церкви Украины решил изъять святого князя Александра Невского из церковного календаря и вместо него чествовать другого Александра 23 ноября, поскольку Александр Невский сейчас в Украине воспринимается как фигура российской пропаганды, а не историческая фигура.
Квентин Тарантино пригласил Брэда Питта сыграть в своем последнем фильме - The Hollywood Reporter
Брэд Питт может сыграть главную роль в предстоящем фильме Квентина Тарантино "Кинокритик", который, как сообщается, станет 10-м и последним фильмом Тарантино.
Ермак встретился с Боргом: о чем говорил глава ОП с главой ОБСЕ
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак встретился с Действующим председателем ОБСЕ Яном Боргом (Мальта) и поблагодарил его за поддержку Украины со стороны его страны, призвав ОБСЕ сосредоточиться на возвращении детей, незаконно депортированных россией.
США нанесли авиаудары по Ираку и Сирии, использовав 125 ракет
В ответ на удар беспилотника по американской базе в Иордании американские военные нанесли авиаудары с использованием более 125 ракет по более чем 85 связанным с Ираном целям в Ираке и Сирии, включая командные центры, склады вооружений и логистические центры.
Сумщина: армейцы рф более тридцати раз ударили по пограничникам
Российские войска 33 раза обстреляли из различных видов оружия девять громад вдоль границы Сумской области 2 февраля, вызвав 102 взрыва.
В России заявили о сбитии беспилотника под Воронежем
Россия утверждает, что ее противовоздушная оборона сбила украинский беспилотник под Воронежем, о жертвах и повреждениях не сообщается.
Болгария начала отправку сотни бронетранспортеров для Украины
Болгария начала транспортировку 100 подаренных бронетранспортеров в Украину, чтобы помочь ей защититься от российского вторжения.
Венгрия выдвигает новые условия для вступления Швеции в НАТО
Венгрия поставила условие, что премьер-министр Швеции должен посетить Венгрию, прежде чем она ратифицирует вступление Швеции в НАТО.