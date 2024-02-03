Антитеррористическая прокуратура Франции начала расследование относительно гибели двух французов на Херсонщине

Французская антитеррористическая прокуратура начала расследование из-за гибели двух своих граждан на Херсонщине во время российского удара дроном. Об этом сообщает BFMTV, передает УНН.

Детали

Отмечается, что расследование начали по факту военных преступлений и "умышленного причинения вреда" людям, защищенным международным гуманитарным правом.

Это десятое подобное расследование с начала полномасштабной войны в Украине.

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