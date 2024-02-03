Антитерористична прокуратура Франції почала розслідування щодо загибелі двох французів на Херсонщині

Французька антитерористична прокуратура розпочала розслідування через загибель двох своїх громадян на Херсонщині під час російського удару дроном. Про це повідомляє BFMTV, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що розслідування розпочали за фактом воєнних злочинів та "навмисного заподіяння шкоди" людям, захищеним міжнародним гуманітарним правом.

Це десяте подібне розслідування від початку повномасштабної війни в Україні.

Макрон і Зеленський відреагували на загибель французьких волонтерів через удар рф по Херсонщині