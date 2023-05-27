Анонсировали "отдых" в летних лагерях на территории рф: оккупанты продолжают вывозить детей из Луганщины
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Российские захватчики цинично продолжают осуществлять незаконный вывоз детей с временно захваченных территорий Луганской области, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Детали
В отдельных населенных пунктах Счастьенского района, оккупанты анонсировали так называемый отдых для школьников в летних лагерях на территории российской федерации.
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Напомним
В Украину удалось вернуть еще одного подростка, которую оккупанты депортировали из Мариуполя.