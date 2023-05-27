Анонсували "відпочинок" у літніх таборах на території рф: окупанти продовжують вивозити дітей з Луганщини

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В окремих населених пунктах Щастинського району, окупанти анонсували так званий відпочинок для школярів у літніх таборах на території російської федерації.

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В Україну вдалось повернути ще одного підлітка, яку окупанти депортували з Маріуполя.