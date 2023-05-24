На Луганщині окупанти проведуть нові «медичні огляди», щоб викрасти дітей - ЦНС
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Окупанти запланували проведення нових «медичних оглядів» для дітей тимчасово окупованої Луганщини, щоб підготувати їх до подальшого вивезення на територію рф, повідомляє Центр національно спротиву, пише УНН.
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Так звані «медичні огляди» на тимчасово окупованих територіях є фікцією, яку росіяни використовують як причину для подальшого вивезення дітей до рф. Жодних медичних оглядів реально не проводиться, але дітям ставлять вигадані діагнози та використовують це, щоб вивезти їх «на лікування» у медичних закладах російської федерації, зазначають у ЦНС.
Ця процедура є складовою державної політики рф, спрямованої на геноцид українців.
Уряд рф виділив понад 1,4 млн рублів на проведення «профілактичних медичних оглядів» в 2023 році. Керує даним процесом уповноважена путіним з прав дітей марія львова-бєлова. 17 березня 2023 року Міжнародним кримінальним судом у Гаазі було видано ордер на арешт львової-бєлової та путіна за незаконну депортацію українських дітей.
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