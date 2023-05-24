В Луганской области оккупанты проведут новые «медицинские осмотры», чтобы похитить детей - ЦНС

Детали

Так называемые «медицинские осмотры» на временно оккупированных территориях являются фикцией, используемой русскими как причиной для дальнейшего вывоза детей в РФ. Никаких медицинских осмотров реально не проводится, но детям ставят вымышленные диагнозы и используют это, чтобы вывезти их на лечение в медицинских учреждениях российской федерации, отмечают в ЦНС.

Эта процедура является составной частью государственной политики РФ, направленной на геноцид украинцев.

Правительство рф выделило более 1,4 млн рублей на проведение «профилактических медицинских осмотров» в 2023 году. Управляющий данным процессом уполномоченная путиным по правам детей мария львова-белова. 17 марта 2023 года Международным уголовным судом в Гааге был выдан ордер на арест львов-беловой и путина за незаконную депортацию украинских детей.

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